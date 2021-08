Boxe: Beatriz Ferreira vence finlandesa e está na final da categoria peso leve

Brasileira venceu por decisão unânime dos juízes e irá enfrentar a irlandesa Kellie Harrington na final

Wander Roberto/COB Beatriz Ferreira faz história no boxe feminino



Com pelo menos a medalha de bronze garantida, Beatriz Ferreira entrou no ringue na madrugada desta quinta-feira, 5, para disputar a semifinal do boxe categoria peso leve (até 60 kg) contra a finlandesa Mira Potkonen. A luta foi bem disputada e as duas lutadores desferiram muitos golpes, acertando com força a adversária. Bia foi bem agressiva. No primeiro round os juízes deram vitória para a brasileira. No segundo round, Bia acertou socos e Potkonen chegou a cambalear no ringue e foi ao chão três vezes. Ela também ganhou nesse round segundo os juízes. No round final, as duas trocaram socos, mas permaneceram de pé. Por decisão dos juízes, Beatriz venceu por unanimidade e irá disputar o ouro com a irlandesa Kellie Harrington. A disputa será no domingo, às 2h (horário de Brasília).

