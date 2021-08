Darlan Romani termina em 4º na final do arremesso de peso; ouro vai para norte-americano

Brasileiro fez 21.88 metros no primeiro arremesso e não conseguiu melhorar sua marca; Ryan Crouser bateu o recorde olímpico com 23.30

EFE/Alberto Estévez Darlan Romani participou da final do arremesso de peso



Na final do arremesso de peso, Darlan Romani representou o Brasil em busca de uma medalha. Em uma prova com alta intensidade e bem disputada, o brasileiro se apresentou três vezes na etapa inicial. Na primeira tentativa, ele lançou 21.88 metros. Na segunda fez 21.22 metros e na terceira foram 20.96 metros, deixando ele em quarto no ranking geral. Os oito primeiros avançaram de fase e foram para os três arremessos decisivos e que valiam medalha. Na rodada final, Darlan começou queimando o arremesso por não ter gostado da performance. Na segunda tentativa, ele também queimou e deixou a decisão para o final. No arremesso final, ele fez 20.70 metros. O resultado deixou ele em 4º no geral. O ouro foi para Ryan Crouser, dos EUA, que bateu recorde olímpico, seguido do compatriota Joe Kovacs e o bronze ficou para o new-zelandês Tom Walsh.

