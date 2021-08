Pedro Barros fica com a medalha de prata no skate park masculino

Keegan Palmer, da Austrália, ficou com o ouro e Cory Juneau, dos EUA, com o bronze

REUTERS/Lisi Niesner Pedro Barros terminou com a segunda nota da modalidade



A decisão do skate park masculino em Tóquio 2020 foi de alto nível. Com Pedro Barros, Pedro Quintas e Luiz Francisco representando o Brasil, as disputas foram bem intensas com todos os skatistas pontuando alto. Pedro Barros foi o primeiro do trio a competir e fez 86.14 na primeira tentativa. Na segunda ele caiu no meio da sessão e pontuou 73.50. Na última volta, ele caiu na metade, mas sua primeira volta o garantiu em segundo e ficou com a medalha de prata. Pedro Quintas veio logo em seguida e caiu no início da primeira volta ganhando 4.35. Na segunda volta ele também caiu, mas conseguiu fazer algumas manobras e pontuou 35.54. Na terceira foi o mesmo enredo. Último brasileiro, Luizinho fez a primeira volta com 80.24 e na segunda conseguiu 80.62. Na terceira, ele fez 83.14 e ficou em quarto.

