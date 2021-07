Boxe: Keno Marley vence chinês e está nas quartas de final dos meio-pesados

Baiano de 21 anos foi combativo durante toda a luta e venceu no segundo round por nocaute técnico

Reprodução/ Twitter Keno Marley está nas quartas de final



O brasileiro Keno Marley Machado estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na madrugada desta quarta-feira, dia 28, no boxe categoria meio-pesado enfrentando o chinês Chen Daxiang nas oitavas de final do torneio. Aos 21 anos, o brasileiro acertou um soco forte de direita no fim do primeiro round que derrubou o chinês e ele venceu por 10 a 9. No segundo round, o brasileiro continuou em cima e a arbitragem deu vitória para Keno por nocaute técnico depois que o chinês teve um ferimento grande no supercílio e não pôde continuar na disputa. A vitória coloca o brasileiro nas quartas de final, que serão disputadas na sexta-feira, dia 30.