Grã-Bretanha leva ouro no revezamento 4x200m livre masculino; Brasil fica em 8º

Fernando Scheffer, Murilo Sartori, Breno Correia e Luiz Altamir Melo formaram a equipe brasileira na prova

Satiro Sodré/CBDA Time brasileiro é bem jovem e não conseguiu medalha no revezamento



O Brasil disputou o revezamento 4x200m livre masculino na natação em Tóquio 2020 com a equipe formada por Fernando Scheffer, Murilo Sartori, Breno Correia e Luiz Altamir Melo e terminou na última colocação com o tempo de 7:08:22. O time brasileiro começou forte virando entre os primeiros, mas perdeu força na terceira perna e se afastou muito do pelotão de frente. O time da Grã-Bretanha fez uma prova impecável e fechou com folga no tempo de 6:58:58, dois décimos acima do recorde olímpico. Completaram o pódio a Rússia em segundo e a Austrália em terceiro. É a primeira vez que os Estados Unidos ficam de fora do pódio da modalidade.