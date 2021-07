Judô: Em luta de 14 minutos, Maria Portela é eliminada nas oitavas por decisão dos juízes

Brasileira enfrentava a russa Madina Taimazova no golden score e foi punida com shido por falta de combatividade

Reprodução/ SporTV Maria Portela chorou muito ao final da luta



Judoca brasileira Maria Portela, que combate na categoria até 70 kg, foi eliminada nas oitavas de final do judô no golden score após 14 minutos de luta por falta de combatividade. Maria enfrentava a atleta russa Madina Taimazova e foi mais combativa durante a luta, chegando a aplicar um waza-ari que foi revisado pela arbitragem em vídeo, mas não marcado. No tempo adicional, as duas atletas lutaram muito e a brasileira estava mais inteira na luta, mas foi penalizada com um shido que a tirou do combate. Na entrevista pós-luta para o canal SporTV, Maria chorou muito. “Eu queria muito vencer, eu treinei muito”, disse. Na primeira rodada, Maria venceu a atleta Nigara Shaheen da equipe de refugiados por ippon. Rafael Macedo também foi eliminado na categoria até 90 kg.