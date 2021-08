Brasil atropela o Japão por 3 a 0 e avança à semifinal do vôlei masculino

Seleção enfrentará o Comitê Olímpico da Rússia na semifinal tentando devolver o placar de 3 a 0 no jogo da fase de grupos

Jonne Roriz/COB Seleção fez boa partida contra o Japão



Na madrugada desta terça-feira, 3, a seleção brasileira masculina de vôlei de quadra encarou o Japão nas quartas de final e venceu de forma convincente por 3 a 0, parciais 25/20, 25/22 e 25/20. Diferente de outras partidas em que o Brasil levou sufoco, nesse confronto a situação foi mais simples e até quando os donos da casa lideravam no segundo set, a equipe brasileira conseguiu retomar seu favoritismo e virou o placar. O resultado deixa o Brasil no caminho do Comitê Olímpico Russo na semifinal. Será a segunda vez que as seleções se enfrentam em Tóquio 2020. A primeira partida terminou com um atropelo dos russos por 3 sets a 0. A partida acontece no dia 5 de agosto, quinta-feira.

