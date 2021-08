Martine Grael e Kahena Kunze conquistam o bicampeonato olímpico na vela

Dupla brasileira terminou a medal race em terceiro lugar e conquistaram o ouro

Júlio César Guimarães/COB Kahena e Martine são bicampeãs



Na regata da medalha da classe 49erFX feminina da vela dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze brigaram por medalhas. Antes da disputa, elas estavam na segunda posição com 70 pontos perdidos (quanto menos pontos perdidos, melhor) e precisavam de uma combinação de resultados para conquistar a medalha de ouro – e conseguiram. Chegando em terceiro lugar na medal race, a dupla brasileira venceu o bicampeonato olímpico e aumentou a contagem de medalhas do país. O resultado coloca Martine com o mesmo número de medalhas do pai, Torben Grael. A prata ficou com a Alemanha e o bronze com a Holanda.

