Natação: Austrália quebra primeiro recorde mundial das Olimpíadas na final do revezamento 4x100m

FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images Este foi o primeiro recorde mundial quebrado nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020



A Austrália quebrou o primeiro recorde mundial dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na noite deste sábado, 24, a equipe feminina do país venceu a final do revezamento 4×100 metros no estilo livre. O time formado por Bronte Campbell, Cate Campbell, Meg Harris e Emma McKeon alcançou a marca de 3:29.69, derrubando a marca anterior, que também era australiana (3:30.65). A medalha de prata ficou com o Canadá, que desbancou os Estados Unidos, que terminaram na terceira colocação, conquistando o bronze. Ainda na noite de provas no Centro Aquático de Tóquio, o brasileiro Felipe Lima disputou as semifinais dos 100 metros peito, mas foi eliminado e não avançou às finais – com 59.8 segundos, ele ficou na 12ª colocação. O último colocado para a final alcançou a marca de 59.18 – se tivesse repetido seu tempo das eliminatórias (59.17), Lima teria se classificado.