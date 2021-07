Brasil estreia com vitória no vôlei de praia masculino e feminino nas Olimpíadas

Alison e Álvaro e Ágatha e Duda confirmaram seus favoritismos contra duplas argentinas

Wander Roberto; COB Alison e Álvaro abriram as competições do vôlei de praia para o Brasil



Alison e Álvaro venceram os argentinos Azaad e Capogrosso por 2 a 0 na estreia do vôlei de praia masculino. Eles foram a primeira dupla brasileira na modalidade, que ainda tem Bruno Schmidt e Evandro Gonçalves que entram na areia neste sábado, às 23h (horário de Brasília) contra os irmãos chilenos Grimalt. Alison e Álvaro, no entanto, retornam na terça-feira, dia 27, contra os americanos Dalhausser e Lucena, favoritos à medalha. No feminino, a dupla Ágatha e Eduarda (Duda), melhores do mundo, também venceram em sua estreia as argentinas Gallay e Pereyra por 2 a 0 e confirmaram seu favoritismo. A segunda dupla brasileira é formada por Ana Patrícia e Rebecca e enfrentam as atletas quenianas Khadambi e Makokha no domingo, dia 25, às 23h. Ágatha e Eduarda voltam a atuar na terça-feira, dia 27, e enfrentam as chinesas Xia e Wang às 10h.