Seleção masculina de handebol estreia com derrota para a Noruega em Tóquio 2020

Brasil encerrou o primeiro tempo na frente do placar, mas tomou a virada e perde de 27 a 24

Gaspar Nóbrega/COB Seleção não conseguiu segurar o forte ataque norueguês



A seleção brasileira masculina de handebol estreou com derrota para a Noruega nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A partida válida pelo Grupo A terminou em 27 a 24 com o Brasil terminando na frente no primeiro tempo, mas sendo dominado pelos noruegueses na segunda etapa, que são favoritos à medalha. A seleção volta para a quadra no domingo, dia 25, para enfrentar a França às 21h (horário de Brasília). Na quarta-feira, dia 28, o Brasil faz a terceira rodada contra a Espanha às 7h30. No dia seguinte o confronto será contra a Argentina às 21h e a última partida na primeira fase será contra a Alemanha no domingo, dia 1º, às 7h30. A disputa do handebol é feita em dois grupos com seis seleções e as quatro melhores avançam para as quartas de final.