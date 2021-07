Chinesa do tiro esportivo conquista a primeira medalha de ouro de Tóquio

Yang Qian quebrou o recorde olímpico na decisão da carabina de ar 10 metros; a russa Anastasiia Galashina ficou com a prata e a suíça Nina Christen com o bronze

No primeiro dia oficial de competições em Tóquio 2020, a chinesa Yang Qian já conquistou a primeira medalha dos Jogos Olímpicos. No tiro esportivo, categoria carabina de ar de 10 metros feminino, a atleta fez 251,8 pontos e ficou com o ouro, além de um recorde olímpico. Interessante lembrar que na qualificatória, a norueguesa Jeanette Hegg Duestad tinha estabelecido um recorde olímpico e foi ultrapassada. A russa Anastasiia Galashina ficou com a prata e a suíça Nina Christen conquistou a medalha de bronze. A disputa ficou entre Anastassia e Yang, e na decisão a russa fez a pontuação de 8,9 a sua nota mais baixa na prova, enquanto a chinesa conseguiu um 9,8. O tiro esportivo é a primeira prova que concede medalhas nas Olimpíadas e terá o brasileiro Felipe Wu na disputa do masculino à 1h (horário de Brasília).