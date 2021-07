Esperança de medalha, Nathalie Moellhausen é eliminada na espada individual feminino

Brasileira perdeu para a italiana Rossella Fiamingo na prorrogação

Reprodução/ Twitter @timebrasil Nathalie não conseguiu avançar na esgrima



A brasileira Nathalie Moellhausen, uma das esperanças da medalha do Brasil em Tóquio 2020 enfrentou a italiana Rossella Fiamingo na noite desta sexta-feira, 23, na esgrima categoria espada individual feminina e foi eliminada na primeira rodada. Rossella foi medalha de prata na Rio 2016 e fez uma disputa dura com Nathalie. A disputa da esgrima é feita em três tempos de três minutos. No primeiro assalto, a italiana saiu na frente com 4 a 2. No segundo assalto, a brasileira conseguiu igualar e terminou o placar em 5 a 5. O terceiro tempo também foi muito equilibrado e acabou em 9 a 9. Com o empate a decisão foi para a prorrogação e quem tocasse primeiro avançava. As duas acertaram no mesmo tempo e, na sequência, a italiana pontuou e avançou. Nathalie foi campeã mundial em 2019, conquistando a primeira medalha do país na modalidade, e terminou nas quartas de final na Rio 2016.