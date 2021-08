Brasil fica de fora da disputa por medalhas no revezamento 4×100 masculino

Equipe formada por Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi, Derek Silva e Paulo André terminou em 5º na bateria 1

Brasil terminou em 5º em sua bateria



Depois da prova do revezamento 4x100m feminino, foi a vez do Brasil competir nas classificatórias do revezamento 4x100m masculino. A equipe contou com Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi, Derek Silva e Paulo André e participou da bateria 1. Eles terminaram na 5ª posição com o tempo de 38:34s, a melhor marca do time no ano. Apesar disso, a equipe brasileira foi ultrapassada pelas equipes de Alemanha e Gana na segunda bateria, que teve um nível alto de competição. Somente os três primeiros de cada bateria avançavam e os dois melhores tempos seguintes. O Brasil também tem representantes nesta noite/madrugada de quinta-feira no arremesso de peso e no decatlo.

