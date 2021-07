Brasil fica fora da disputa por medalhas no salto em altura masculino

Fernando Ferreira e Thiago Moura foram eliminados ao não ultrapassarem 2.25m

Wander Roberto/COB Decisão do alto em altura não terá brasileiros



Na segunda prova de atletismo desta quinta-feira, 29, com participação do Brasil em Tóquio 2020, os atletas Fernando Ferreira e Thiago Moura não conseguiram avançar para a final da modalidade de salto em altura masculino. Aos todo 32 atletas participam da prova e quem conseguir saltar acima de 2.30m avança. São quatro metragens para a classificação: 2.17m, 2.21m, 2.25m e 2.30m. Cada atleta pode tentar três vezes cada altura, mas se errar todas as tentativas é desclassificado. Fernando e Thiago passaram com facilidade pelos 2.17m, mas só avançaram no 2.21m na terceira tentativa. Já na opção de 2.25m a dupla errou todas as tentativas e ambos foram desclassificados, se despedindo de Tóquio.