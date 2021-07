Brasil fica fora da final por equipes da ginástica artística; Zanetti, Caio e Diogo disputarão ouro

Medalhista em 2012 e 2016, Zanetti tentará sua terceira medalha no aparelho; Diogo e Caio participarão da decisão do individual geral

Ricardo Bufolin/CBG Arthur Zanetti, Caio Souza e Diogo Soares conseguiram se classificar



A equipe brasileira de ginástica artística não se classificou para a final geral. A seleção acabou na 9º posição, com 247.263 pontos conquistados, sendo que apenas as oito primeiras equipes avançam para a decisão. Entretanto, o Brasil será representado nas categorias individuais. Medalhista nos Jogos de Londres 2012 e Rio 2016, Arthur Zanetti disputará a final das argolas mais uma vez. Caio Souza, por sua vez, conseguiu chegar à duas finais: salto e individual geral. Por fim, Diogo Soares avançou para a final do individual geral. Os demais atletas da equipe masculina não conseguiram cravar uma vaga nas finais. A principal surpresa foi a ausência de Arthur Nory na final das barras fixas, uma vez que o ginasta ficou na 11ª colocação. Na madrugada deste domingo, 25, a equipe feminina irá disputar as eliminatórias na ginástica artística.