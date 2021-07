Suécia vence a Austrália e se classifica para as quartas do futebol feminino

Em jogo movimentado, suecas derrotaram a seleção da Oceania por 4 a 2 e confirmaram a ida para a próxima fase

Reprodução/Twitter @svenskfotboll Partida teve duas viradas e acabou com vitória das suecas



A Suécia confirmou o bom momento que vive nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, venceu a Austrália por 4 a 2 e garantiu a classificação para as quartas de final do futebol feminino. O jogo foi válido pela segunda rodada do grupo G e foi disputado neste sábado, 24. A Suécia abriu o placar com Rolfo, mas viu a Austrália virar com dois gols de Kerr. A vantagem não durou muito, já que Hurtig empatou e Rolfo virou aos 18 minutos de jogo. Já no fim do jogo, Blackstenius marcou e garantiu o triunfo. Com o resultado, a Suécia chegou a seis pontos, enquanto a Austrália tem três. Os Estados Unidos e a Nova Zelândia estão se enfrentando neste momento e brigam pela classificação.