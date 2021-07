Natação: Felipe Lima se classifica para a semifinal dos 100m peito; Guilherme Costa fica fora da final

Provas da modalidade voltarão a ser disputadas à partir das 22h30 deste sábado, 24

Alexandre Castello Branco/COB Brasileiros estrearam na modalidade neste sábado, 24



O Brasil entrou na piscina pela primeira vez neste sábado, 24, para a disputa das da natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. As primeiras provas da modalidade foram disputadas nesta manhã, mas o desempenho do Brasil ficou abaixo do esperado, com apenas um nadador se classificando. Guilherme Costa finalizou sua eliminatória na quinta colocação, mas com um tempo maior do que o necessário para avançar. Com isso, o atleta ficou de fora da final dos 400 metros nado livre masculino. Felipe Lima, que disputou as baterias para os 100 metros peito se classificou para as semifinais com um tempo de 59.17s e pode brigar por uma vaga na final. Caio Pumputis, que também disputou a mesma categoria, cravou o tempo de 1.00.76, o que impediu que ele e avançasse para as semifinais. Na primeira bateria do revezamento 4×100 livre feminino, o Brasil acabou na sexta posição, com tempo de 3m39s. Com os resultados das baterias seguintes, a equipe brasileira acabou não se classificando para a final. As provas da natação continuam a partir das 22h30 (no horário de Brasília) deste sábado.