Brasil perde para Comitê Olímpico da Rússia no vôlei masculino e irá disputar a medalha de bronze

Seleção venceu o primeiro set, mas não conseguiu segurar os russos e perdeu os três seguintes

Wander Roberto/COB Brasil não conseguiu segurar ataque russo



Em uma das maiores rivalidades do vôlei masculino de quadra, o Brasil enfrentou o Comitê Olímpico da Rússia na semifinal em busca de mais uma final olímpica. O jogo também tinha um gosto de ‘revanche’ depois que os representantes da Rússia venceram os brasileiros por 3 a 0 na fase de grupos. No primeiro set, o Brasil venceu por 25 a 18. No segundo set o Comitê Olímpico da Rússia reagiu e venceu por 25 a 21. No terceiro set, os russos fecharam em 26 a 24 depois de ter uma vantagem confortável na frente. Isso fez o quarto set ficar mais tenso e decisivo para chegada até a final. Os erros atrapalharam o Brasil e o Comitê fechou por 25 a 23 e avançou à final. Sendo assim, a seleção irá lutar pela medalha de bronze com o perdedor do duelo entre França e Argentina.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real