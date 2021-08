Faltando duas provas, Felipe dos Santos é 16º na colocação geral do decatlo

Na primeira sessão do segundo dia, brasileiro disputou 110m com barreiras, arremesso de disco e salto com vara

REUTERS/Andrew Boyers Felipe dos Santos compete no decatlo representando o Brasil



No segundo dia do decatlo, modalidade em que um atleta disputa dez provas do atletismo, o brasileiro Felipe dos Santos disputou três provas na primeira sessão do dia. Ele começou nos 110m com barreiras e fez o tempo de 14.58s. No arremesso de disco, alcançou a marca de 39.91 metros e no salto com vara a altura ultrapassada foi de 4.60 metros. O resultado deixa Felipe na 16ª colocação geral, com 6.620 pontos totais, faltando as provas de lançamento de dardo e 1.500 metros rasos que serão disputadas na sessão da noite em Tóquio e manhã de quinta-feira no Brasil. Ao final do primeiro dia, Felipe tinha terminado em 12º no ranking geral. Quem lidera a disputa é Ashley Moloney, da Austrália.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real