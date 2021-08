Brasil perde para os Estados Unidos por 3 sets a 0 e fica com a prata no vôlei feminino

Norte-americanas fizeram partida perfeita no ataque e na defesa e levaram o ouro

Gaspar Nóbrega/COB

Buscando a terceira medalha de ouro olímpica, a seleção brasileira feminina de vôlei enfrentou os Estados Unidos na madrugada deste sábado, 8. Em um jogo difícil, as norte-americanas começaram abrindo 6 a 0 e as brasileiras correram atrás, mas os EUA fecharam o primeiro set em 25 a 21. No segundo set o Brasil continuou tendo problemas para encaixar seu jogo, mas conseguiu tirar uma diferença de oito pontos para três e assustou as norte-americanas, porém elas venceram por 25 a 20. No set decisivo, as estadunidenses continuaram jogando melhor e fecharam em 25 a 14 e conquistaram o ouro. O Brasil fica com a prata.

