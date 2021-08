EUA vencem o Japão e conquistam o 7º ouro seguido no basquete feminino

Norte-americanas dominaram a partida do início ao fim e mantiveram a hegemonia no esporte

REUTERS/Brian Snyder EUA continuam no topo do basquete feminino olímpico



Repetindo o ouro do masculino, os Estados Unidos também conquistaram o ouro no basquete feminino. Na madrugada deste sábado, 8, a seleção norte-americana venceu o Japão por 90 a 75 em uma partida que teve domínio total das estadunidenses. Essa é a nona medalha de ouro do país que chegou em 10 finais. A última vez que elas não levaram o ouro foi em Barcelona 1992, quando a Equipe Unificada venceu a disputa com a China, enquanto os EUA ficaram com o bronze. Essa é a primeira vez que o Japão chega na decisão da modalidade e conquista sua primeira medalha. A França ficou com o bronze depois de vencer a Sérvia por 91 a 76.

