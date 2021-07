Brasil tem jogador expulso no primeiro tempo e empata com a Costa do Marfim

Douglas Luiz foi expulso com 13 minutos de jogo, mas a seleção conseguiu segurar os marfinenses; jogo contra a Arábia Saudita definirá classificação dos brasileiros

Na segunda rodada do grupo D do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 o Brasil empatou com a Costa do Marfim em 0 a 0. A seleção brasileira jogou com um jogador a menos durante quase o jogo inteiro, uma vez que Douglas Luiz foi expulso com cerca de 13 minutos da primeira etapa. Com isso, os marfinenses aumentaram a pressão e conseguiram criar, mas a defesa brasileira foi bem, com destaque para o goleiro Santos, que foi seguro em suas intervenções. No segundo tempo, o volante Kouassi foi expulso e as duas equipes ficaram com 10 jogadores cada, mas, apesar da situação e do domínio brasileiro, o 0 não saiu do placar. O outro jogo da rodada acontecerá as 8h30 entre Arábia Saudita e Alemanha. Na próxima rodada, os brasileiros enfrentam os sauditas enquanto alemães duelam com os marfinenses. Os jogos serão disputados às 5h da quarta-feira, 28.