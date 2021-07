Brasil terá apenas 4 representantes na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

O motivo para o número reduzido no Desfile das Nações deve-se ao fato do COB não querer colocar em risco os mais de 300 atletas da delegação brasileira em um momento em que a pandemia do novo coronavírus não está controlada no Japão

Reprodução/Twitter/@timebrasil Brasil terá apenas 4 representantes no Desfile das Nações na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou na tarde desta quinta-feira, 22, que o Brasil será representado por apenas quatro pessoas no tradicional Desfile das Nações, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcada para amanhã, às 8 horas (de Brasília). O motivo para o número reduzido deve-se ao fato do COB não querer colocar os mais 300 atletas da delegação brasileira em risco em um momento em que a pandemia do novo coronavírus não está controlada no Japão. “O Time Brasil participará da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 representado pelo número mínimo exigido de atletas e oficiais. Os porta-bandeiras Bruno Rezende (voleibol) e Ketleyn Quadros (judô) serão acompanhados pelo Chefe de Missão Marco La Porta e por mais um oficial administrativo”, explicou a Missão Tóquio-2020 em nota oficial.

“A decisão foi tomada levando-se em consideração a segurança dos atletas brasileiros em cenário de pandemia, minimizando riscos de contaminação e contato próximo, zelando assim pela saúde de todos os integrantes do Time Brasil”, explicou a nota. “A missão brasileira respeita a importância e simbolismo da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos. Bruno e Ketleyn serão legítimos representantes de toda a delegação e irão honrar os mais elevados valores olímpicos ao entrarem com a bandeira do Brasil no Estádio Olímpico de Tóquio”, continuou. Existe a possibilidade de que outros países também esvaziem o Desfile das Nações em uma cerimônia que será realizada sem a presença de público no estádio.