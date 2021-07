Brasileiras ficam de fora da final dos 1500 m livre; Ledecky estabelece recorde olímpico e avança

Americana estabeleceu o recorde olímpico da categoria, que é estreante nos Jogos, ao fechar a prova com tempo de 15.35.35

Reprodução/Twitter @TeamUSA

As brasileiras Viviane Jungblut e Beatriz Dizotti não deram sorte e acabaram ficando de fora da final da prova dos 1500 m livre feminino, categoria estreante na natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Beatriz foi a primeira a entrar na piscina, e fechou a prova com tempo de 16:29.37. Na bateria seguinte, Viviane cravou o tempo 16:21.29. Por determinado momento, as duas estavam conseguindo a classificação para a final, com o quinto e o sexto melhor tempo, enquanto faltavam duas baterias. Entretanto, a vaga escapou com o desempenho das adversárias, incluindo o de Katie Ledecky, dos Estados Unidos. A americana já detinha o recorde mundial, com uma marca de 15.20.48 e estabeleceu a melhor marca olímpica ao concluir a prova com 15:35.35. Com isso, Ledecky se classificou para a final com o melhor tempo. Além dela, disputarão a final Wang Jianjiahe (China), Erica Sullivan (Estados Unidos), Simona Quadarella (Itália), Anastasia Kirpichnikova (Atletas Russos), Sarah Kohler (Alemanha), Maddy Gough (Austrália) e Kiah Melverton (Austrália).