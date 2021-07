Jucielen Romeu perde para britânica e é eliminada nas oitavas do boxe

Por ser cabeça de chave, Jucielen não havia lutado nas oitavas de final, entrando no ringue apenas nesta segunda-feira, 26

Reprodução/Instagram @cbboxe Boxeadora perdeu por 5 a 0 para a britânica



A boxeadora Jucielen Romeu perdeu na sua estreia na categoria até 57 kg e foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Mesmo lutando bem e atacando mais, a brasileira foi derrotada pela britânica Karriss Artingstall, que aplicou bons golpes no contra-ataque, por 5 a 0. Por ser cabeça de chave, Jucielen não havia lutado nas oitavas de final, entrando no ringue apenas nesta segunda-feira, 26. Na próxima fase, Artingstall irá enfrentar a vencedora da luta entre Aeji Im, da Coreia do Sul, e Skye Nicolson, da Austrália. Recentemente, Jucielen havia conquistado a prata dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e o quinto lugar no Mundial de Boxe de 2018.