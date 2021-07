Brasileiro Fernando Scheffer é bronze nos 200m livre na natação

País chega à 26ª colocação no quadro geral de medalhas com duas pratas e dois bronzes

Satiro Sodré/CBDA Fernando Scheffer, de 23 anos, conquista a 4ª medalha brasileira



O Brasil conquistou mais uma medalha na noite desta segunda-feira, 26, (manhã de terça-feira no Japão). Na prova de 200m livre na natação, Fernando Scheffer fez o tempo de 1:44:66 e ficou com o bronze, o segundo do Brasil e a quarta medalha do país em Tóquio 2020. No momento, o Brasil é o 26º lugar no quadro geral de medalhas. Thomas Dean, da Grã Bretanha, ficou com o ouro e seu compatriota Duncan Scott ficou com a prata. Essa foi a primeira medalha do Brasil na natação da atual edição. Os Estados Unidos lideram com 10 medalhas na modalidade. Fernando Scheffer tem 23 anos e treina no Minas Tênis Clube.