Silvana Lima é eliminada nas quartas de final do surfe feminino

Brasileira fez 8.30 pontos na disputa contra a norte-americana Carissa Moore que venceu com 14.26

Miriam Jeske/COB Silvana Lima caiu nas quartas de final do surfe feminino



O Brasil não terá medalha no surfe feminino. Na manhã desta terça-feira, 27, em Tóquio (noite de segunda-feira no Brasil), Silvana Lima perdeu para a número 1 do ranking mundial, Carissa Moore, nas quartas de final e está fora da disputa de medalhas. Silvana avançou na rodada 1 em bateria cm Stephanie Gilmore e P. Ado. Nas oitavas de final, ela superou a portuguesa Bonvalot com 12.17 contra 7.50, mas caiu nas quartas ao fazer somente 8.30 enquanto Moore fez 14.26. O Brasil ainda concorre no surfe masculino com Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, que estão nas semifinais da modalidade. O resultado já garante, pelo menos, uma medalha para o país, já que eles não se enfrentam na próxima fase. As finais foram adiantadas por causa de tufão e acontecerão na madrugada desta terça-feira.