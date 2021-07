Bruno Schmidt e Evandro vencem marroquinos e se classificam às oitavas do vôlei de praia

Com duas vitórias em duas partidas, dupla brasileira já se garantiu na próxima fase

Reprodução/ Twitter Bruno e Evandro vencem a segunda



A dupla Bruno Schmidt e Evandro venceram a dupla marroquina Mohammed Abicha e Zouheir Elgraoui na segunda rodada do vôlei de praia. A vitória deixa os brasileiros classificados para a próxima fase. O jogo foi bem fácil para os brasileiros no primeiro set, fechando em 21 a 14. Mas no segundo set, a disputa foi muito mais apertada levando em conta que os brasileiros erraram muito, mas fecharam em 21 a 16. Para encerrar a participação no Grupo E, Bruno e Evandro enfrentam os poloneses Grzegorz Fijalek e Michal Bryl na sexta-feira, dia 30, às 9h (horário de Brasília). Na outra dupla brasileira do masculino o caminho será mais difícil. Alison e Álvaro perderam para os norte-americanos nesta segunda-feira e precisarão vencer o último jogo para confirmar a classificação.