Bulgária faz história ao conquistar ouro na ginástica rítmica e quebrar hegemonia russa

É a primeira vez que o país fica no lugar mais alto do pódio; Comitê Olímpico da Rússia não perdia o ouro desde Sydney 2000

Reprodução/ Twitter @FIG Bulgária conquistou ouro inédito na modalidade



As atletas da Bulgária da ginástica rítmica fizeram história nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ao venceram a medalha de ouro na competição por conjuntos. Foi a primeira vez desde Sydney 2000 que a Rússia não fica no lugar mais alto do pódio olímpico, incluindo a disputa do individual geral. As búlgaras fizeram apresentações perfeitas nas rotações com bola e com arco e massas, terminando a competição com o somatório de 92.100. A prata ficou com o Comitê Olímpico Russo com a nota de 90.700, e o bronze vai para a Itália que fez 87.700.

