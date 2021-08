Handebol feminino: Noruega atropela a Suécia por 36 a 19 e fica com o bronze

Maiores medalhistas olímpicas da modalidade, norueguesas conquistaram o terceiro bronze de sua história

REUTERS/Siphiwe Sibeko Noruega conquista terceiro bronze em sua história



Na madrugada deste domingo, 8, a Noruega conquistou o bronze no handebol feminino ao vencer a Suécia por xx a xx. O jogo foi um verdadeiro ‘atropelo’ das norueguesas que venceram o primeiro tempo por 19 a 7 com amplo domínio no ataque e na defesa. A Suécia sentiu a pressão de disputar a primeira vez uma medalha olímpica e não teve um bom desempenho. No segundo tempo, as suecas continuaram cometendo muitos erros enquanto as adversárias mantiveram o alto rendimento no ataque, sendo assim a partida terminou 36 a 19 para as norueguesas. A modalidade está no quadro olímpico desde 1976 e a Noruega é uma das maiores potências. Donas de dois ouros (Pequim 2008 e Londres 2012), duas pratas e dois bronzes, a seleção foi eliminada nas semifinais pelo Comitê Olímpico Russo com a diferença de um gol e, apesar da decepção, não deixou de levar uma medalha para casa.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real