Seleção francesa é goleada pelo Japão e está eliminada da Tóquio-2020

Uma das maiores potências do futebol mundial, a França foi atropelada pelos japoneses; no outro jogo da chave, os mexicanos superaram os sul-africanos por 3 a 0

REUTERS/Hannah Mckay A seleção francesa foi eliminada do futebol masculino dos Jogos de Tóquio ainda na fase de grupos



A França, uma das maiores potências do futebol mundial, caiu na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na manhã desta quarta-feira, 28, a seleção francesa olímpica foi controlada pelo Japão, perdeu por 4 a 0 e acabou sendo eliminada precocemente no principal evento esportivo mundial. Demonstrando fragilidade defensiva mais uma vez, os “Blues” não tiveram poder de reação no segundo tempo. Assim, os franceses terminam na terceira posição da chave A, atrás de Japão e México, os dois classificados para as quartas de final.

O técnico Sylvain Ripoll, é verdade, não levou à capital japonesa vários dos craques franceses, que disputaram a Eurocopa entre o começo de junho e de julho. Ainda assim, a França contou com bons jovens, além do experiente Olivier Giroud. Depois de ser goleada pelo México e ganhar da África do Sul, a seleção francesa precisava de uma vitória contra o Japão para garantir a classificação. O que se viu, porém, foi um completo domínio dos nipônicos, que triunfaram com gols de Sakai, Kubo, Miyoshi e Maeda. Agora, o time japonês encara na próxima fase a Costa do Marfim, que passou em segundo no grupo do Brasil. No outro jogo da chave, os mexicanos superaram os sul-africanos por 3 a 0, e vão medir forças contra a Coreia do Sul no mata-mata.