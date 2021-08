Canadá vence os EUA e encara a Suécia na final do futebol feminino

Com gol de pênalti de Jessie Fleming, as canadenses fizeram história ao chegar à sua primeira final olímpica; suecas batem australianas pelo mesmo placar e também buscam o ouro inédito

Reprodução/Twitter/@canadasoccereng A seleção canadense feminina vence os EUA por 1 a 0 e avançou à final da Tóquio-2020



A seleção canadense feminina fez história nesta segunda-feira, 2, ao vencer os Estados Unidos por 1 a 0 na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Estádio Ibaraki, em Kashima. Com gol de pênalti de Jessie Fleming, as canadenses chegam à sua primeira final olímpica, já superando as campanhas das duas medalhas de bronze conquistadas nas últimas edições. Além disso, elas quebram a marca de 20 anos sem ganhar das rivais norte-americanas. Agora, o Canadá, que desclassificou nas quartas o Brasil, faz a final na próxima quinta-feira, 5, às 23 horas (de Brasília), diante da Suécia, que superaram a Austrália por 1 a 0 com gol de Fridolina Rolfo e também tentam o ouro inédito. No mesmo dia, às 5 horas (de Brasília), as mulheres dos EUA, quatro vezes campeã dos Jogos, tentam o terceiro lugar em duelo contra as australianas.

