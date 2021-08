Entenda a treta entre Letícia Bufoni, Gabriel Medina e Yasmin Brunet

Depois de expor o racha entre Kelvin Hoefler e a Confederação Brasileira de Skate (CBSK), a paulista protagonizou uma troca de farpas com o surfista e sua noiva

Reprodução/Twitter/@LeticiaBufoni/@gabriel1Medina Letícia Bufoni protagonizou uma troca de farpas com Gabriel Medina e Yasmin Brunet



Letícia Bufoni, semifinalista no skate street nos Jogos de Tóquio, voltou a se envolver em uma polêmica com um atleta olímpico brasileiro. Depois de expor o racha entre Kelvin Hoefler e a Confederação Brasileira de Skate (CBSK), a paulista protagonizou uma troca de farpas com Gabriel Medina, do surfe, e a sua noiva, a modelo Yasmin Brunet no último domingo, 1º. Tudo começou quando Bufoni, através de sua conta no Twitter, compartilhou um meme que brincava com o casal (veja abaixo). Após a repercussão nas redes sociais, ela precisou se explicar. “Gente, como o povo inventa fofoca! Dei uma risadinha porque achei engraçado o post, e já estão falando que estou alfinetando… Credo, não estou alfinetando ninguém”, escreveu a skatista, que completou “The Zoeira never ends (a zoeira nunca acaba).”

O problema é que os comentários de Letícia Bufoni não foram bem recebidos pelo casal. Já no fim do dia, Gabriel Medina, quarto colocado do surfe na Tóquio-2020, postou um vídeo no Instagram em que dizia: “Olha o biscoito”, que na linguagem da internet significa que quer um biscoito, ou seja, está tentando chamar atenção. Yasmin Brunet, logo em seguida, usou a mesma rede social para publicar uma imagem com o emoji de um biscoito, além da legenda: “falta de respeito never ends”, recordando a frase inicial de Letícia Bufoni.

A skatista, então, não perdeu a oportunidade de prosseguir com a “troca de indiretas”, novamente usando o twitter para rebater o casal, que se irritou com o fato de não poder estar junto durante as Olimpíadas. “O pessoal não sabe levar as coisas na esportiva!!! Sou uma pessoa feliz e gosto de brincar… não gostou? Tchau, bebê”, escreveu Bufoni na manhã desta segunda-feira, 2. “Bom dia e bora ser feliz”, completou a paulista, que é tratada como uma das melhores da história no skate, apesar do rendimento abaixo do esperado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Veja a sequência do entrevero abaixo.

Gente, como o povo inventa fofoca! Pqp… 🤦🏼‍♀️ apenas dei uma risadinha pq achei engraçado o post e já tao falando q tô alfinetando o povo… credo, tô alfinetando ninguém n. — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) August 1, 2021

Letícia Bufoni nunca mais paga um aluguel na vida porque vive de graça na mente da Yasmin Brunet. pic.twitter.com/vPfQ1L49H1 — Fadinher 🧚🏽‍♀️ (@_vailuan) August 2, 2021

Pessoal n sabe levar as coisas na esportiva!!! Sou uma pessoa feliz e gosto de brincar… n gostou tchau bb 😘 — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) August 2, 2021

Bommm Diaaaaaa, boa semana e bora ser felizzzzzzz 😁 — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) August 2, 2021

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real