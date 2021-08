Canadense vence primeira disputa dos 200 m rasos em Olimpíadas após aposentadoria de Usain Bolt

Andre de Grasse largou na raia 6 e confirmou o favoritismo na prova; os americanos Kenneth Bednarek e Noah Lyles completaram o pódio

EFE/EPA/DIEGO AZUBEL Atleta canadense conquistou o ouro



Nos Jogos Rio 2016, o jamaicano Usain Bolt conquistou três medalhas olímpicas, incluindo a dos 100 m e 200 m rasos, consideradas as duas mais rápidas do atletismo. Com sua aposentadoria do esporte, a disputa pelo ouro voltou a estar aberta e o atleta canadense Andre de Grasse, que conquistou a prata na última edição das Olimpíadas, saiu dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com o ouro na prova. A prova foi disputada no fim da manhã desta quarta-feira, 4, e o atleta do Canadá confirmou seu status de favorito, fechando a prova com tempo de 19s62. Os americanos Kenneth Bednarek e Noah Lyles fecharam o pódio. Ele também conquistou a medalha de bronze na prova dos 100 m rasos, na qual foi surpreendido pelo italiano Marcell Jacobs, que venceu a disputa com tempo de 8s90. Com a realização da disputa, apenas uma das provas vencidas por Bolt e sua equipe não foi realizada ainda, o revezamento 4×100, que tem a final prevista para sexta-feira, 6.