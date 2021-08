Vídeo: Britânica sente lesão nos 200 m do heptatlo, recusa cadeira de rodas e completa prova mancando

Mesmo com todo o esforço, Thompson foi eliminada por ter invadido outra raia enquanto estava deitada na pista

EFE/EPA/DIEGTO AZUBEL Thompson sentiu uma lesão no tendão de Aquiles durante a Tóquio-2020



Favorita a ganha a prova dos 200 metros rasos do heptatlo, a britânica Katarina Johnson-Thompson deu uma aula de superação na manhã desta quarta-feira, 4. Depois de arrancar, a atleta sentiu dores na região do tendão de Aquiles e não conseguiu acompanhar as concorrentes. Decepcionada com a situação, a representante do Reino Unido caiu na pista e viu o atendimento chegar com a cadeira de rodas. Ela, então, recusou e completou o circuito mancando. Mesmo com todo o esforço, Thompson foi eliminada por ter invadido outra raia enquanto estava no chão. A esportista, agora, não deve continuar na competição da Tóquio-2020, que ainda tem programa as provas de salto em distância, lançamento de dardo e os 800 metros livre. Ontem, a britânica foi a sétima colocada nos 110 m com barreiras, terceira no salto com vara e quinta no arremesso de peso.

a heptatleta katarina johnson-thompson se machucou na prova de 200m e decidiu terminar a prova assim mesmo. lenda! pic.twitter.com/ZjmRLSx7mc — mundinho tokyo 2020 br (@raphael_alves) August 4, 2021

After suffering an injury, Katarina Johnson-Thompson refused to be helped off the track before crossing the finish line. #TokyoOlympics pic.twitter.com/J5GVl2lrVp — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 4, 2021

