Ciclista que participou das Olimpíadas do Rio é encontrada morta na Nova Zelândia 

A neozelandesa Olivia Podmore tinha apenas 24 anos e não disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio devido ao seu ranqueamento

Reuters Olivia Podmore participou da Rio-2016 e foi encontrada morta nesta segunda-feira



A neozelandesa Olivia Podmore, ciclista que participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro-2016, foi encontrada morta na noite do último domingo, 8, em sua casa, na cidade de Cambridge. A família da atleta, que tinha apenas 24 anos, confirmou a informação através das redes sociais, mas não deu mais detalhes da causa do falecimento. “Descanse em paz, minha linda irmã. Você estará em nossos corações para sempre”, escreveu Mitchell Podmore, irmão da atleta, que não participou dos Jogos de Tóquio por não se classificar para o principal evento esportivo mundial. “O Ciclismo da Nova Zelândia, nossos ciclistas e equipe estão profundamente tristes com a perda de uma de nossas jovens ciclistas. Olivia era uma ciclista muito amada e respeitada em nosso time”, disse a organização em nota publicada pelo site Stuff. No comunicado, a entidade afirmou que a polícia local está investigando o caso.