COB diz que tomará ‘providências’ contra CBF por falta de agasalho no pódio da seleção

Jogadores violaram termo do Time Brasil ao receberem medalha com uniforme da CBF

EFE/Alberto Estévez Jogadores usaram o agasalho amarrado na cintura



A atitude dos jogadores da seleção masculina de futebol de não utilizar o agasalho do Time Brasil ao receber a medalha de ouro neste sábado, 7, no pódio rendeu duras críticas do Comitê Olímpico do Brasil. Em nota publicada na madrugada deste domingo, o COB disse que repudia a atitude de jogadores e da Confederação Brasileira de Futebol – CBF e que irá tomar providências sobre a questão ao final dos Jogos Olímpicos para preservar ‘ os direitos do Movimento Olímpico, dos demais atletas e dos nossos patrocinadores’. A atitude descumpre uma regra da missão do Time Brasil e também um termo assinado pelos jogadores ao fazerem parte da delegação olímpica no Japão. O COB tem contrato com a Peak, uma empresa de material esportivo, enquanto a CBF possui acordo com a Nike.

Confira abaixo o comunicado do COB:

O Comitê Olímpico do Brasil repudia a atitude da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e dos jogadores da seleção de futebol durante a cerimônia de premiação do torneio masculino. No momento, as energias do Comitê estão totalmente voltadas para a manutenção dos trabalhos que resultaram na melhor participação brasileira na História das Olimpíadas. Por este motivo, apenas após o encerramento dos Jogos o COB tornará públicas as medidas que serão tomadas para preservar os direitos do Movimento Olímpico, dos demais atletas e dos nossos patrocinadores.