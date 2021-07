Delegação de atletismo da Austrália é isolada após contato com norte-americano com Covid-19

Sam Kendricks, do salto com vara, testou positivo para a doença nesta quinta-feira; cerca de 63 atletas australianos foram afastados por precaução

Reprodução/ Facebook Sam Kendricks, dos EUA, causou o isolamento da delegação australiana de atletismo



Na madrugada desta quinta-feira, 29, o Comitê Olímpico e Paraolímpico dos Estados Unidos revelou que o atleta do salto com vara, Sam Kendricks, testou positivo para a Covid-19 e está fora da disputa das Olimpíadas. Ele era um dos candidatos favoritos ao título e brigaria com o brasileiro Thiago Braz ao pódio. No entanto, o positivo do norte-americano acabou afetando a delegação australiana do atletismo. Segundo o site newshub, 63 atletas entraram em isolamento após terem contato com Kendricks. O norte-americano treinava com o australiano Kurtis Marschall e, por precaução, toda a equipe de atletismo do país foi isolada.

Os eventos de atletismo da Austrália começam na sexta-feira. “Membros da equipe de atletismo da Austrália nos Jogos Olímpicos de Tóquio estão se isolando em seus quartos como medida de precaução após a notícia de uma descoberta positiva do COVID com um membro da equipe de atletismo dos Estados Unidos”, disse o Comitê Olímpico Australiano. “Eles estão agora passando por procedimentos de teste de acordo com os protocolos da equipe olímpica australiana”, completaram.