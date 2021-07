Tóquio 2020: Ana Sátila avança para final da canoagem slalom C-1 e faz história

Atleta se torna a primeira brasileira a disputar a decisão da modalidade em Olimpíadas

Gaspar Nóbrega/COB Ana Sátila na canoagem slalom C-1



A brasileira Ana Sátila conseguiu classificação para a final da canoagem slalom C-1 na madrugada desta quinta-feira, 29, e se tornou a primeira brasileira a chegar na decisão da modalidade. Ela tem a oportunidade de fazer parte do primeiro pódio de canoagem slalom C-1 das Olimpíadas, já que a prova entrou no programa olímpico em Tóquio. Depois da descida de 22 atletas, Ana ficou com o terceiro melhor tempo tendo feito 114.27, ficando atrás da número 1 do mundo, a australiana Jessia Fox fez o melhor tempo da prova com 110.59, e da tcheca Fiserova. A final será disputada às 3h55 desta quinta-feira.