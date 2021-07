Favorita a medalha, Mayra Aguiar perde nas quartas de final do judô e vai para repescagem

Brasileira perdeu para a alemã Anna-Maria Wagner na categoria até 78 kg

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Mayra Aguiar vai para a repescagem no judô



O Brasil segue tendo dias ruins na Arena Nippon Budokan do judô. Na madrugada desta quinta-feira, 29, o brasileiro Rafael Buzacarini, que disputa a categoria até 100kg, perdeu para o campeão europeu Toma Nikiforov no primeiro combate. Na luta mais esperada no 78 kg feminino, a bicampeão mundial Mayra Aguiar venceu o confronto das oitavas de final contra a israelense Inbar Lanir e em menos de um minuto por ippon. No duelo de quartas de final, enfrentou a alemã Anna-Maria Wagner e depois de uma luta apertada e um golden score de quase 4 minutos, a brasileira foi derrotada por um wasari. Ainda há chances de medalha para Mayra na repescagem. Nessa fase ela enfrenta a russa Aleksandra Babintseva, a partir das 5h (horário de Brasília). Nesta sexta-feira, o país terá representantes na categoria acima de 100kg no masculino e acima dos 78 kg feminino. Além da disputa por equipes no sábado.