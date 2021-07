Goleira espanhola fecha o gol e Brasil perde a primeira no handebol feminino

Silvia Navarro faz partida perfeita e para ataque brasileiro; seleção ainda tem dois jogos na fase de grupos

Wander Roberto/COB Seleção brasileira perdeu a primeira nas Olimpíadas



A seleção feminina de handebol conheceu sua primeira derrota em Tóquio 2020. Na noite desta quarta-feira, 29, o Brasil perdeu para a Espanha por 27 a 23. O jogo foi muito bem disputado e começou com as brasileiras na frente do placar, mas indo para o intervalo empatado em 13 a 13. No segundo tempo, as atuais bicampeãs mundiais começaram a se soltar no jogo e as coisas ficaram difíceis para as brasileiras. Além de não aproveitar lances fáceis, o ataque parou na ótima atuação da goleira Silvia Navarro. Com uma vitória e um empate, o Brasil precisa voltar a vencer na fase de grupos para avançar de fase. No sábado, dia 31, enfrenta a seleção da Suécia às 4h15. No domingo, o Brasil fecha contra a França às 23h.