Em clássico da Oceania, Austrália vence Nova Zelândia no futebol feminino dos Jogos de Tóquio

Yoshikazu TSUNO / AFP A Austrália vence a Nova Zelândia por 2 a 1 no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio



A primeira rodada do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio reservou um grande clássico da Oceania. Em partida realizada no Tokyo Stadium, a Austrália mostrou sua força, bateu a Nova Zelândia por 2 a 1 e começou bem a campanha na fase de grupos da Olimpíada. Yallop e Kerr, ambas no primeiro tempo, marcaram para as australianas, favoritas a ganhar medalha no Japão e, atualmente, na segunda posição do Grupo G – a Suécia, que surpreendeu ao ganhar dos Estados Unidos por 3 a 0, é a líder neste momento. As neozelandesas, nos acréscimos, diminuíram o prejuízo com Rennie, que completou cruzamento de cabeça no primeiro chute do time no jogo.