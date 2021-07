Carrossel? Holanda atropela a Zâmbia por 10 a 3 e assume a liderança no grupo do Brasil

Uma das favoritas a subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção feminina holandesa ativou o seu modo ‘Carrossel holandês’, não dando a menor chance para a rival do Grupo F

Kohei CHIBAGARA / AFP Vivianne Miedema marcou quatro vezes na vitória da Holanda sobre a Zâmbia nos Jogos de Tóquio



A seleção feminina holandesa não tomou conhecimento da adversária e massacrou a Zâmbia por 10 a 3, na manhã (horário de Brasília), desta quarta-feira, 21, no Estádio Miyagi, no Japão, em partida válida pela primeira rodada do futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma das favoritas subir ao pódio na Olimpíada, a Holanda ativou o seu modo “Carrossel holandês”, não dando a menor chance para a rival do Grupo F. Vivianne Miedema, responsável por fazer quatro gols, foi a destaque da equipe neerlandesa. Martens (duas vezes), Van de Sanden, Roord, Beerensteyn e Pelova também marcaram para as holandesas, que assumem a liderança da chave, à frente do Brasil no saldo de gols – mais cedo, as brasileiras ganharam da China por 5 a 0. As africanas, por sua vez, anotaram seus três gols com Barbra Banda, a primeira de seu país a marcar em uma edição olímpica.