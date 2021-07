Tóquio-2020: Japão marca no fim e empata com o Canadá na estreia do futebol feminino

Após ver a equipe adversária sair à frente do placar com Sinclair, de 38 anos, ainda no primeiro tempo, o Japão evitou a derrota nos minutos finais do jogo com Iwabuchi, figura importante do time nacional

ASANO IKKO / AFP Japão e Canadá empataram em 1 a 1 no futebol feminino



A seleção feminina japonesa estreou com um empate diante do Canadá na manhã (horário de Brasília) desta quarta-feira, 21, na Arena Sapporo, em confronto válido pela rodada inaugural dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após ver a equipe adversária sair à frente do placar com Sinclair, de 38 anos, ainda no primeiro tempo, o Japão evitou a derrota nos minutos finais do jogo com Iwabuchi, figura importante do time nacional. Com o resultado, ambas ficam com um conquistado, atrás da Grã-Bretanha, que lidera o Grupo E depois da vitória sobre o Chile. No próximo sábado, 24, as canadenses encaram as chilenas, enquanto as japonesas medem forças com as britânicas.

O primeiro tempo deu indícios de que seria animado na capital japonesa. Com menos de cinco minutos, Christine Sinclair, uma das melhores jogadoras do Canadá de todos os tempos, recebeu belo passe de Prince na área e bateu na trave. No rebote, ela mesma completou para as redes. A partir daí, no entanto, o jogo ficou monótono, com as norte-americanas com mais posse de bola, mas sem o mesmo ímpeto para ampliar a vantagem. As japonesas, por sua vez, tentaram combinar passes, mas encontraram dificuldades para superar o forte sistema defensivo canadense.

Incomodada com o resultado, a técnica Takakura lançou Tanaka em campo para dar mais ofensividade ao ataque. A alteração no intervalo surtiu efeito e, em menos de dez minutos, a jogadora sofreu uma penalidade, marcada pela árbitra brasileira Edna Alves Batista com o auxílio do VAR. Na cobrança, porém, Tanaka bateu mal, facilitando para a defesa da arqueira Labbé. O pênalti perdido desestabilizou a equipe do Japão, que passou a falhar na saída de bola e errar trocas de passes. Em um dos vacilos, as canadenses chegaram a ampliar, mas viram a auxiliar Neuza Back anular o gol por impedimento de maneira correta. Já aos 38 minutos, Iwabuchi, quinta maior artilheira da história do Japão, foi lançado nas costas da defesa e bateu na saída da goleira para deixar tudo igual.