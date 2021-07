Tunísia assusta, mas Brasil faz 3 sets a 0 e estreia com vitória no vôlei masculino

Seleção sofreu nos minutos iniciais, mas conseguiu virar o jogo; próxima partida será contra a Argentina na segunda-feira

Gaspar Nóbrega/COB Lucão durante ataque do Brasil em jogo contra a Tunísia



Atual campeão olímpico, o time brasileiro de vôlei masculino estreou com vitória em Tóquio 2020 na madrugada deste sábado, 24. A seleção levou um susto da Tunísia, que começou a partida em alta voltagem e chegou a abrir uma vantagem no placar, mas o Brasil conseguiu se recompor durante o set e fechou em 25 a 22. No segundo set a história se repetiu, mas o Brasil conseguiu finalizar com uma vantagem maior com 25 a 20. E no terceiro set os tunisianos mostraram cansaço e os brasileiros ganharam com facilidade por 25 a 15, fechando em 3 a 0. Em busca de um bicampeonato inédito, o Brasil não perde em estreias de Olimpíadas há 25 anos e mantém vivo o sonho da medalha de ouro. Na próxima rodada a seleção enfrenta a Argentina na segunda-feira, dia 26, às 09h45 (horário de Brasília).