Em jogo complicado, Alison e Álvaro perdem para americanos no vôlei de praia

Phil Dalhausser e Nick Lucena fizeram 2 a 1 contra os brasileiros, que precisam vencer a última partida

Reprodução/ Twitter Alison e Álvaro perderam na segunda rodada



A dupla Alison e Álvaro fizeram um jogo duro contra os norte-americanos Phil Dalhausser e Nick Lucena na segunda rodada do vôlei de praia masculino. Embaixo de chuva na Shiokaze Park, os Estados Unidos venceram o primeiro set por 24 a 22. No segundo os brasileiros foram buscar e empataram com 21 a 19. No tie-break, o jogo foi muito disputado, Alison e Álvaro conseguiram encostar no placar, mas nas duas últimas bolas os norte-americanos finalizaram bem e fecharam com 15 a 13 e 2 sets a 1. Apesar da vitória na primeira rodada, a derrota deixa a dupla brasileira em alerta para vencer o último jogo da primeira fase do Grupo D contra os holandeses Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen na próxima quinta-feira, dia 29, às 10h (horário de Brasília). O Brasil ainda tem como representantes no masculino a dupla Bruno Schmidt e Evandro, que enfrentam os atletas do Marrocos Mohammed Abicha e Zouheris Elgraoui na madrugada desta terça-feira.