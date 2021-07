Ítalo Ferreira vence Owen Wright e está na final do surfe masculino

Potiguar liderou a bateria e fez 13.17 pontos contra 12.47 do adversário; luta pelo ouro será contra o japonês Kanoa Igarashi

Lisi Niesner/Reuters Ítalo Ferreira está na final olímpica



O Brasil garantiu uma medalha no surfe masculino com a classificação de Ítalo Ferreira para a final da modalidade. O potiguar de 27 anos venceu o australiano Owen Wright na segunda semifinal do dia fazendo 13.17 pontos contra 12.47 do adversário. O resultado deixa Ítalo no caminho do japonês Kanoa Igarashi na decisão que ocorre nesta madrugada, às 3h46 (horário de Brasília). Favorito à medalhas, Gabriel Medina perdeu na semifinal para Igarashi e disputará o bronze contra Owen às 2h16. O Brasil também tinha como representantes no surfe feminino Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb, mas as duas caíram nas fases eliminatórias. Essa é a primeira vez que a modalidade entra no quadro dos Jogos Olímpicos.