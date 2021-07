Brasil joga bem e vence a Hungria por 33 a 27 no handebol feminino

Seleção tinha empatado com a Rússia na primeira rodada; vitória encaminha classificação para próxima fase

Reprodução/ Twitter @ihf_info Seleção brasileira encaminha classificação para próxima fase



Depois de empatar contra a seleção de atletas da Rússia na estreia, o Brasil liderou de ponta a ponta e venceu a Hungria por 33 a 27 no handebol feminino nesta segunda-feira, 17, (manhã de terça-feira no Japão). A vitória coloca a seleção feminina muito próximo da classificação para a próxima fase. Assim como no vôlei, no handebol são dois grupos de seis seleções e as quatro primeiros avançam. Na próxima rodada, as meninas do Brasil enfrentam a Espanha na quarta-feira, às 23h (horário de Brasília). Caso vença as espanholas, a seleção estará classificada. No sábado, dia 31, o jogo será contra a Suécia e o último confronto na primeira fase será contra a França, no dia 1º, às 23h.