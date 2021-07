Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi avançam às oitavas de final do tênis de mesa

Tsuboi enfrenta Lin Yun-ju, às 4h30 (horário de Brasília) e Calderano encara o sul-coreano Woojin Jang, às 8h30

Wander Roberto/ COB Gustavo Tsuboi comemora vitória no tênis de mesa



No tênis de mesa individual masculino, o Brasil teve dois ótimos resultados na madrugada desta terça-feira, 27. Primeiro a entrar na disputa, Gustavo Tsuboi fez 4 a 2 no nigeriano Quadri Aruna em um jogo bem tenso e disputado. É a primeira vez na carreira do mesa-tenista de São Paulo que ele avança para essa fase nas Olimpíadas. Melhor atleta da modalidade do país, Hugo Calderano também venceu sua partida, mas com maior facilidade. Hugo fez 4 a 1 no esloveno Bojan Tokic. Nas oitavas de final, Tsuboi enfrenta o atleta de Taipé Chinês, Lin Yun-ju, às 4h30 (horário de Brasília) e Calderano encara o sul-coreano Woojin Jang, às 8h30.